Пользователи TikTok смогут заглянуть за кулисы ведущих театров России

С 24 по 28 ноября в социальной сети TikTok пройдет акция #ТеатральныйТикТок. Несколько дней в формате прямых эфиров пользователям будут показывать, что происходит за кулисами ведущих театров Москвы и Петербурга.

Так «тиктокеры», которые представляют собой молодое поколение, смогут увидеть, как готовятся новые спектакли, что делают актеры перед выходом на сцену, и какая жизнь бурлит за кулисами, в гримерках и на репетициях.

24 ноября в 17:20 Мариинский театр покажет подготовку к опере «Бал-маскарад» на музыку Джузеппе Верди.

25 ноября в 16:30 «Ленком Марка Захарова» покажет подготовку к спектаклю «Ва-банк».

28 ноября в 17:30 Малый театр покажет подготовку к спектаклю «Рождество в доме Купьелло».

По материалам журнала «Театрал».

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