В театре «У Никитских ворот» поставили «Лолиту» Набокова

18, 19 и 20 ноября в московском театре «У Никитских ворот» состоятся премьерные показы нового спектакля «Лолита». Режиссер постановки выступил худрук труппы Марк Розовский.
Стоит отметить, что это знаменитый роман Владимира Набокова в бродвейской версии американского драматурга Эдварда Олби. В центре сюжета — история запретной любви взрослого мужчины с 12-летней девочке.
«Драма главного героя вырастает из безумия страстей и вседозволенности порока. Нам важно разобраться в тонких и болезненных переживаниях запутавшегося в своих искренних чувствах героя и его жертвы», — говорится на сайте театра.
Следующие показы спектакля состоятся 2 и 18 декабря, а также 4 января.
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