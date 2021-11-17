МХАТ снял спектакль с Бузовой и планирует вернуться к ранним постановкам

Глава МХАТа имени Горького Владимир Кехман снял с репертуара скандальный спектакль «Чудесный грузин», в котором играла Ольга Бузова.

«На сегодняшний день непонятно, как заплатить зарплату в ноябре и в декабре. Ни о каких спектаклях я еще не думал. Но ясна стратегия: за ближайшие полгода нужно восстановить репертуар, который будет востребован у публики. Как мне сказали, в контейнерах лежат декорации старых спектаклей. Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде», — рассказал гендиректор МХАТа журналу Forbes.

Среди постановок, которые планируется восстановить, легендарная «Васса Железнова». Другие идеи, возможно, подскажет Татьяна Доронина. Но чтобы серьезно говорить о репертуаре, театру нужен бюджет в 1 миллиард рублей в год минимум, сказал Кехман. Театр надеется на субсидии и рассматривает предложения по аренде своих помещений.

Напомним, идея задействовать непрофессиональную актрису Ольгу Бузову на сцене МХАТа вызвала много недовольства среди зрителей и профессионального сообщества. Но все эта история привлекла к театру и самой постановке много внимания, на что и рассчитывали создатели спектакля.

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