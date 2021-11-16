МХТ имени Чехова покажет «Вальпургиеву ночь» с Назаровым и Верником

27 и 28 ноября в МХТ имени Чехова состоятся премьерные показы спектакля «Вальпургиева ночь» по пьесе Венедикта Ерофеева.

Это трагикомедия о том, как люди нуждаются в любви, даже будучи брошенными всеми изгоями.

«Взгляд Венедикта Ерофеева на мир — взгляд изгоя, тотально одинокого человека. Это одиночество, ненужность легли в основу его жизненной философии, — говорит режиссер постановки Уланбек Баялиев. — Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» написана им после пребывания в больнице имени Кащенко. Ее герои — такие же изгои, как и он. Люди, чей талант, чья жизнь не востребованы страной, да и вообще никому не нужны. И здесь, в персонаже Гуревиче, в котором угадывается сам Ерофеев, мне видится его попытка все-таки докричаться хоть до кого-нибудь: «Что же вы делаете?! Мы все сдохнем!»

В спектакле заняты Дмитрий Назаров, Игорь Верник, Николай Сальников и другие актеры театра.

Следующие показы намечены на 4 и 16 декабря.

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