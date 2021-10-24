Меньшиков, Петров, Бортич, Лапенко: Театр Ермоловой приглашает на громкую премьеру

В Театре имени Ермоловой готовится большая премьера с участием Олега Меньшикова и Александра Петрова. Это будет шекспировский комедийный спектакль о влюбленности под названием «Двенадцатая ночь, или Все что угодно».

«Не важно, как называется эта пьеса. Главное – это лихая команда, театральное сборище неравнодушных людей, которые нет-нет, да и придумают что-то веселое, что-то сумасшедшее, что-то такое, что увлечет зрителя. Очень хочется приблизиться к этой шекспировской философии», — говорит режиссер постановки Олег Долин.

А «сборище» у спектакля получилось действительно отменное. Кроме Меньшикова и Петрова, в проекте заявлены Антон Лапенко, Александра Бортич, Стася Милославская и другие артисты.

Премьерные показы назначены на 20 и 21 ноября. Также постановка запланировано на 30 ноября.

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