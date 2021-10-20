Постановка в «Крокусе» и выставка на вокзале: как «Ленком» отметит юбилей «Юноны и Авось»

20 октября театр «Ленком» отмечает большой праздник — 40-летние легендарного спектакля «Юнона и Авось». По этому случаю труппа объявила о ряде мероприятий.

Так, 22 октября в концертном зале «Крокус Сити Холл» пройдет праздничная постановка спектакля-юбиляра. А с 27-го числа на Казанском вокзале откроется посвященная ему выставка.

«Сейчас это единственный спектакль в моем репертуаре, перед которым я волнуюсь. Реально волнуюсь. Иду на сцену каждый раз почти как в первый, хотя меня сложно уже чем-то удивить. Это и последствия ввода, и мое желание ничего там не испортить. Величайший спектакль, памятник самому себе. Здесь работает все — история, сюжет, музыка, текст, пластика, и конечно, себя в это надо полностью включать, встраивать. Нельзя в этом спектакле существовать наполовину. Там нужно отдавать все, что у тебя есть», — цитирует ТАСС Дмитрия Певцова, который принял роль графа Рязанова в этом спектакле после Николая Караченцова и Виктора Ракова.

Создатели спектакля отмечают, что даже спустя 40 лет он «живет и дышит», и каждое поколение «ленкомовцев» проходит крещение им. А дело как раз в том, что создали эту постановку невероятно талантливые люди, чье творческое наследие ярко пылает до сих пор. Напомним, это были режиссер Марк Захаров, сценограф Олег Шейнцис и хореограф Владимир Васильев. Текст Андрея Вознесенского, музыка Алексея Рыбникова.

Добавим, что «Юнону и Авось» также покажут в театре 28 октября, 4, 5, 30 ноября, 3,8, 12, 14, 21 и 31 декабря.

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