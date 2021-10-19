«Сатирикон» приглашает зрителей отметить день рождения Аркадия Райкина

24 октября в «Сатириконе» двойной праздник — день рождения Аркадия Райкина (в этом году он отметил бы 110 лет) и день рождения самого театра. Два этих повода труппа будет отмечать целую неделю.

Итак, с 19 по 25 октября в фойе «Планеты КВН» перед спектаклями будет организовано много интересного для зрителей. Артисты приглашают публику приходить в театр чуть раньше, чтобы присоединиться к праздничному настроению.

Гостям устроят выставку редких фотографий, личных вещей и знаменитых масок Аркадия Исааковича Райкина и ретро-трансляции его выступлений. Также среди зрителей разыграют памятные призы: книги об Аркадии Райкине, фирменный мерч «Сатирикона» и абонементы на спектакли до конца сезона.

В эти дни запланированы следующие постановки:

19 октября — «Человек из ресторана» Егора Перегудова;

21 октября — «Все оттенки голубого» Констанина Райкина;

22 октября — «Своим голосом» (поэтический моноспектакль Костантина Райкина);

24 октября — «Отелло» Юрия Бутусова;

25 октября — «Шутники» Евгения Марчелли.

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