Победителей премии «Музыкальное сердце театра» назовут 11 октября

Узнайте, где посмотреть церемонию награждения 2021 года в прямом эфире.

11 октября в Новосибирском академическом театре оперы и балета состоится церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра». Зрители со всей страны смогут наблюдать за ней в прямом эфире, благодаря видеотрансляциям на портале «Культура.РФ», а также в YouTube и «ВКонтакте».

«Музыкальное сердце театра» – это первая и пока единственная в России театральная премия, в центре внимания которой исключительно музыкальный спектакли: рок-оперы, мюзиклы, оперетты, музыкальные комедии, оперы-драмы, саундрамы и лайт-оперы. На церемонии будут объявлены победители в 18 конкурсных и 4 специальных номинациях.

В качестве гостей и участников события заявлены Максим Дунаевский, Михаил Швыдкой, Владимир Урин, Нонна Гришаева, Анастасия Стоцкая и другие известные деятели культуры. Также зрители увидят зрелищное музыкальное шоу с неординарными сценографическими решениями, в том числе и с эффектом дополненной реальности AR.

Начало трансляции в 16 часов по Москве.

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