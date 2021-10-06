Тушите свет: в Москве пройдет фестиваль театров теней

В программе постановки не только для детей, но и для взрослых.

С 11 по 14 октября в Москве уже в третий раз пройдет фестиваль театров теней ShadowFest. Несколько дней столичным зрителям будут показывать спектакли, в которых ключевую роль играет свет. В событии участвуют шесть коллективов, в том числе из Македонии.

11-го числа Московский театр теней, на базе которого и пройдет фестиваль, покажет спектакль «Так и не написанная история». Основой для него послужили рассказы Достоевского «Елка и свадьба» и «Мальчик у Христа на елке». В этой постановке традиционная технология силуэтных кукол сочетается с современными видеопроекциями и анимацией.

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12 октября Ульяновский театр кукол имени Леонтьевой поставит моноспектакль «Марьино поле» — про женщин, которые спустя много лет все еще ждут своих мужей с войны. Несмотря на возрастной рейтинг 12+, по своему наполнению эта постановка, скорее, для взрослых.

А для юных зрителей на фестивале покажут сказки «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Алиса в стране чудес» и «Волшебное зеркало». С полным расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте проекта.

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