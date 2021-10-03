В «Гоголь-центре» возобновят показы спектакля Кирилла Серебренникова «Барокко»

С началом эпидемии коронавируса в московском «Гоголь-центре» перестали показывать дорогой и занимающим множество артистов на сцене спектакль «Барокко» Кирилла Серебренникова. Однако театральная жизнь возвращается в прежнее русло, и осенью 2021 года популярная постановка 18+ получила новые даты показа.

Как сообщается на сайте театра, 17 и 18 ноября ее покажут в формате CoViD-free, то есть только для обладателей QR-кодов, а 19-го числа — с 50-процентной рассадкой зала.

Напомним, в данном спектакле заняты, как актеры, так и оперные певцы, тарцоры и музыканты. Со сцены звучат тексты философов, художников и общественных деятелей середины ХХ века, а также музыка Вивальди, Баха и других знаменитых барочных композиторов.

Премьера постановки состоялась в конце 2018 года.

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