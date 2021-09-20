В Театре Пушкина стартует новый молодежный спектакль «Машалава»

Он для тех, кто в 23 еще не знает, кем станет, когда вырастет.

22 и 23 сентября в Театре Пушкина состоится премьера молодежного спектакля «Машалава». Как сказано на сайте труппы, это постановка о том, «что делать, если тебе 23, а ты все еще не знаешь, кем станешь, когда вырастешь».

Главная героиня Маша живет на окраине Екатеринбурга. Живет легко, страстно, часто меняет партнеров. Алкоголь и секс настолько перемешались в ее повседневности, что в ней уже практически невозможно найти настоящую любовь. А можно ли удержать, если она все-таки найдется?

В спектакле заняты выпускники курса Евгения Писарева в Школе-студии МХАТ: Елизавета Кононова, Антон Гращенков, Григорий Верник, Данила Казаков, Валерия Елкина, Дарья Балабанова. Актеры — практически ровесники своих персонажей, поэтому история должна найти живой отклик у молодежной аудитории.

Показы постановки также пройдут 9, 10 октября и 3 ноября.

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