«Совершенно новый подход»: Богомолов поставит балет «Ромео и Джульетта»

Это будет первая балетная постановка для знаменитого режиссера.

В новом сезоне Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит зрителям балет «Ромео и Джульетта». Постановкой занимаются режиссер Константин Богомолов и молодой хореограф Максим Севагин.

Об этом на пресс-конференции рассказал худрук балетной труппы театра Лоран Илер. По его словам, данный проект был задуман еще три года назад. Создатели спектакля готовят нечто, отличающееся от классического балета про знаменитых итальянских влюбленных.

«Это будет совершенно новый подход. Я увлечен этой идеей, интересно, что может получиться из классического спектакля при сотрудничестве талантливого молодого хореографа и очень яркого неожиданного режиссера. Любая постановка — это всегда риск, но это и шанс. И это в духе Станиславского — предлагать новые вещи», — цитирует Илера ТАСС.

Для Богомолова это будет первый балет. Ранее он ставил оперы, в том числе в МАМТ, но балетные спектакли — никогда.

Премьера «Ромео и Джульетты» ожидается уже в октябре.

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