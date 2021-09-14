«Спектакль – 54 тысячи»: стали известны заработки вдовы Табакова в театре

Недавно появлялись новости о том, то Марина Зудина ушла из театра. Оказалось, что на сцену Театра Наций, руководит которым Евгений Миронов, вдова Олега Табакова выйдет уже 10 октября. Правда, какая роль будет в постановке «На всякого мудреца» — пока неизвестно. Константин Богомолов до сих пор делает какие-то перестановки. Кроме этого Зудина играет в нескольких спектаклях в МХТ им. А.П. Чехова. В труппе она не состоит, поэтому роли ей заказывают и оплачивают через Госуслуги.

«За последние 7 лет с Зудиной заключили два десятка контрактов на 38 миллионов рублей. С марта по июнь вдове Табакова заплатили 834 тысячи рублей за участие в трех спектаклях МХТ, а за сентябрь-октябрь она получит 403 тысячи», — пишет «Комсомольская правда».

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Таким образом, за каждый выход на сцену артистка, судя по документам Госзакупок, зарабатывает стандартную сумму – 54 тысячи рублей. А ее репетиции стоят в два раза дешевле — по 27 тысяч.

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