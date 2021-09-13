«Надолго ли их хватит»: в Театре Моссовета появятся спектакли, предложенные актерами

После того, как из Театра имени Моссовета ушел Виктор Сухоруков, руководство труппы начало прислушиваться к творческим инициативам актеров и давать им большую свободу в выборе репертуара. Художественный руководитель Евгений Марчелли уже одобрил несколько постановок, предложенных артистами.
Так актер и режиссер Сергей Виноградов поставит спектакль «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Бернарда Шоу. Александр Яцко поставит «Дракона» Евгения Шварца. А народная артистка РСФСР Валентина Талызина предложила в работу пьесу Островского «Волки и овцы». Эта идея тоже принята, актриса сыграет в спектакле главную роль. Премьеру стоит ждать грядущей зимой.
«Новое руководство театром старается, во всяком случае, делает вид, что прислушивается к мнению коллектива. Не знаю, надолго ли их хватит. Но сейчас я очень довольна тем, что у нас происходит», — цитирует Талызину «Комсомольская правда».
Напомним, ранее актеры высказывались о том, что театру необходимо обновление.
Добавим, что сам Марчелли готовит премьеры — «Жестокие игры» (30–31 октября) и «Гамлет» (апрель 2022 года).
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.