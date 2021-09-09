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Театр Вахтангова представит «Войну и мир» с большим количеством звезд

В репетициях участвует около полусотни актеров.

Театр Вахтангова представит «Войну и мир» с большим количеством звезд
Спектакль «Война и мир» в Театре Вахтангова. Фото: vakhtangov.ru

Первой премьерой осени 2021 года в Театре имени Вахтангова станет масштабный спектакль «Война и мир» по бессмертному роману Льва Толстого. Он будет представлен на основной сцене в ноябре — в канун столетия театра.

Режиссером выступает Римас Туминас, а в актерском составе значатся почти все поколения вахтанговской труппы. В репетициях участвуют Ирина Купченко, Людмила Максакова, Мария Аронова, Марина Есипенко, Юлия Рутберг, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Юрий Шлыков, Ольга Чиповская, Виктор Добронравов, Полина Чернышова и многие другие. Всего около 50 артистов.

«Для театра всегда интересен слом истории, переход эпох. Спектакль требует элегантности, простоты. Но нужно и можно нарушать представление о том, как надо. Не бояться», — сказал на одной из репетиций режиссер.

На открытии нового театрального сезона труппа показала несколько сцен из грядущего спектакля.

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Война и мирЛев Толстойновый спектакльтеатрТеатр Вахтангова