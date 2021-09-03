3 и 4 сентября онлайн покажут несколько спектаклей по классическим произведениям

В Сети можно будет посмотреть постановки по пьесам Александра Островского, Карло Гольдони и Александра Куприна.

В первый осенний уикенд 2021 года на портале «Культура.рф» пройдет несколько видеотрансляций театральных постановок по классическим произведениям. Не упустите возможность приобщить школьников к прекрасному и разнообразить собственный досуг.

3 сентября в 17 часов — «Гроза» Островского в исполнении артистов Няганского театра юного зрителя.

3 сентября в 18 часов — «Доходное место» Островского.

3 сентября в 19 часов — «Хитрая вдова» Гольдони на сцене Театра комедии имени Акимова.

4 сентября в 18 часов — «Поединок» Куприна в исполнении актеров Государственного ордена «Знак Почета» русского драматического театра.

4 сентября в 19 часов — «Труффальдино из Бергамо» Гольдони в постановке Ставропольского государственного театра оперетты.

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