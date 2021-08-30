Вера Воронкова сыграет известную писательницу в новом спектакле Театра Пушкина

В сентябре в Московском театре имени Пушкина состоится премьера спектакля «Швейцария». Постановка посвящена американской писательнице Патриции Хайсмит (1921–1995), известной своими детективными романами о преступнике Томе Рипли.

По сюжету талантливая женщина-автор уединилась в швейцарских Альпах, но там ее нашел молодой агент нью-йоркского издательства, чья миссия — убедить капризную даму написать последнюю часть бестселлера про мистера Рипли. Однако очаровательный незнакомец оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. Возможно, в его лице писательница встретится со своим знаменитым аморальным персонажем.

В спектакле заняты всего двое актеров: заслуженная артистка РФ Вера Воронкова и Федор Левин. Режиссер — Татьяна Тарасова.

Создатели спектакля отмечают, что возрастной рейтинг постановки 18+, так как в пьесе есть сцены курения и ненормативная лексика.

Даты премьерных показов — 11, 12 и 13 сентября. Также продаются билеты на 2 и 4 октября.

Смотрите также: