Открытое письмо: актеры Театра Ермоловой раскрыли баснословные суммы гонораров

Скандал в Театре Ермоловой не утихает. В июле там произошло массовое сокращение. Из 90 актеров уволили 26. В основном, это представители старшего поколения, которые прослужили в труппе много лет, имеют опыт и награды. Худрук театра Олег Меньшиков объяснил, что такие меры связаны с экономической ситуацией и улетел отдыхать на море. В надежде добиться справедливости актеры решили написать открытие письмо президенту России Владимиру Путину и главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину.

«На протяжении последних лет в театр принимались новые актеры, художники, режиссеры, с ними заключались договоры на внушительные суммы и выплачивались гонорары! На сайте госзакупок, в контрактах актеров указано от 110 000 до 1 700 000 рублей. В то время как значительная часть труппы намеренно лишалась работы, а годовой доход штатного артиста составлял около 300 000 рублей!», — цитирует обращение «Комсомольская правда».

По словам артистов, после назначения новым художественным руководителем, Олег Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей. На сцене стали играть постановки «Товарищества 814», одним из учредителей которого является сам Меньшиков.

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