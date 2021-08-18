«Моя Мона поет»: Снаткина рассказала, чем спектакль «Безымянная звезда» отличается от фильма

Актриса Анна Снаткина с самого начала карьеры работала вместе с Сергеем Безруковым, а три года назад вошла в труппу Московского Губернского театра, которым руководит известный актер. За это время 38-летняя артистка успела выпустить три спектакля и сейчас готовит четвертый. Это будет та самая постановка, в которой участвует Никита Пресняков.

По словам Снаткиной, еще до пандемии Безруков предложил ей самой выбрать пьесу, так как театру нужны были новые идеи. Актриса принесла художественному руководителю список из десяти произведений, на первом месте в котором значилась «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна. И вот уже в сентябре текущего года Анна сыграет в этом спектакле.

Напомним, что в 1979 году вышел одноименный советский фильм с Игорем Костолевским и Анастасией Вертинской. Снаткина отметила, что ей очень нравится эта экранизация, однако новый спектакль не будет повторять кино — он окажется совсем другим.

«Это новый жанр электродрама — драматический спектакль, но с музыкальными, танцевальными и акробатическими номерами, — рассказала актриса изданию 7days. — В кино Мону прекрасно сыграла талантливая и красивая Анастасия Вертинская, но наши с ней героини разные. И по характеру, и по задаче режиссера. К тому же моя Мона поет».

С вокалом Снаткиной отдельная история. Когда Безруков позвонил ей, чтобы сообщить о своем выборе «Безымянной звезды», он тут же огорошил артистку тем, что ей придется петь. Анна в ответ заявила, что совершенно не умеет брать ноты. Худрук настоял, что придется научиться.

Актриса рассказала, что училась полтора года — с педагогом от театра и по видео в Интернете. Сначала у нее ничего не получалось, но женщина пела, не переставая, пока не взяла под контроль собственный голос. Своим прорезавшимся вокалом она удивила всех близких. В спектакле Анна поет, даже исполняя акробатический номер, будучи подвешенной к потолку.

Премьерные показы спектакля «Безымянная звезда» запланированы на 16, 17 и 18 сентября.

Смотрите также: