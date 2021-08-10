Театр имени Пушкина вернет на сцену спектакли 1910-1940-х годов

Московский Театр имени Пушкина объявил о старте проекта «Камерный театр. Возвращенные страницы». Его цель — познакомить современных зрителей с теми пьесами, которые ставились на столичной сцене в 1910-1940-е годы.

«Мы хотим услышать, как тексты, вызывавшие большой интерес почти век назад, прозвучат сейчас. Волнуют ли проблемы, которых они касаются? Актуален ли их сценический язык? Почему они практически исчезли из репертуаров после закрытия Камерного театра?» — говорится на сайте труппы.

Сейчас театр ищет режиссеров, которые смогут восстановить спектакли вековой давности. Желающие должны до 15 сентября подать заявку, выбрав одну из предложенных пьес:

«Адриенна Лекуврер» Эжена Скриба;

«Багровый остров» Михаила Булгакова;

«Богатыри» Демьяна Бедного;

«Машиналь» Софи Тредуэлл;

«Негр» Юджин О’Нила;

«Опера нищих» Бертольта Брехта;

«Раскинулось море широко» Всеволода Вишневского, Александра Крона и Всеволода Азарова;

«Сакунтала» Калидасы;

«Фамира-Кифаред» Иннокентия Анненского.

В начале октября будет представлен список режиссеров, участвующих в проекте, а потом до мая 2022 года будут проходить сценические чтения и публичные обсуждения пьес с участием зрителей и представителей театрального сообщества, чтобы решить, какие из них следует поставить в 21 веке.

Напомним, что московский Камерный театр был предшественником Театра имени Пушкина.

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