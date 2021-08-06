«Актеров заменили студентами, хитростью лишили категорий»: новые подробности скандала в театре Ермоловой

Актрисы Василиса Пьявко и Галина Власова рассказали Teleprogramma.pro, как уволили режиссеров театра, актерам поменяли категории и убрали их портреты из фойе.

Скандальная ситуация в Московском драматическом Театре им. Ермоловой обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что из коллектива увольняют не только преимущественно актрис старше 40 лет, как это сообщалось ранее, но и молодых артистов. Всем, кто попал под сокращение, объявили, что у руководства нет на них никаких планов. Причем зачистка неугодных продолжается не первый год. Еще в 2015 году многие из них были понижены в актерской категории.

Об этом Teleprogramma.pro рассказали автор открытого письма к худруку театра Олегу Меньшикову, актриса Василиса Пьявко и ее коллега по цеху Галина Власова, попавшая в «черный список» кандидатов на увольнение.

Василисе пока же удалось избежать печальной участи, однако она борется за права других неугодных артистов. Но как женщина сможет дальше работать с руководством коллектива, к которому накопилось столько претензий, — вопрос риторический…

Пока представители Театра Ермоловой дали только официальный комментарий по сложившейся ситуации:

«Руководство театра было вынуждено пересмотреть рабочие процессы и принять сложное решение о кадровых изменениях. Все действия дирекции театра находятся в рамках трудового законодательства Российской Федерации. Главная причина изменений – оптимизация ресурсов на фоне пандемии», — говорится в сообщении, распространенном в СМИ.

Галина Власова: «С приходом Меньшикова мы ждали обновления, но случилось по-другому»

Меж тем артисты обращаются с жалобами во все инстанции. Так, одно из писем было направлено председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину. И в нем сообщается, что в период пандемии и вынужденного простоя Театр Ермоловой в полном объеме получил финансирование от государства. Что явно противоречит официальной информации, предоставленной общественности.

«И нам ничего не известно об иных мерах, предпринятых дирекцией для сокращения расходов. Напротив, по сайту госзакупок видно, что на протяжении последних лет, в том числе и в 2020 году, театр уверенно оплачивает услуги сторонних исполнителей, режиссеров и т.п», — пишут артисты.

В письме к Калягину также сообщается, что основными кандидатами на увольнение стали штатные артисты высокой квалификации, проработавшие в театре не один десяток лет.

Одна из таких опальных актрис – это Галина Власова, отдавшая Театру Ермоловой 20 лет. Артистка признается Teleprogramma.pro, что до прихода нового худрука была очень плотно занята в репертуаре. Но потом все изменилось…

«Когда Олег Меньшиков только занял пост художественного руководителя, мы думали, что сейчас начнется обновление. Мы будем плодотворно работать, начнем много играть. Труппа верила в этого человека, тем более что он прекрасный артист. Имя, публика, касса… Но случилось по-другому. К сожалению, хороший актер не всегда может быть хорошим руководителем», — рассказывает нашему сайту Галина.

По словам Власовой, с приходом Меньшикова было снято свыше 20 старых постановок.

Как добавила актриса Василиса Пьявко, в тот период в репертуаре театра осталось только несколько спектаклей, которые ставились еще при Владимире Андрееве, возглавлявшем театр до 2012 года и прихода его преемника Олега Меньшикова. Именно тогда многие актеры как раз и перестали выходить на сцену. Сама Василиса признается, что ей еще повезло – в творческом портфолио актрисы сохранилось сразу три спектакля.

Не у дел остались не только актеры, но и режиссеры

«Наш штатный режиссер Алексей Александрович Белинский за годы руководства Меньшикова поставил только два спектакля. Но потом Олег Евгеньевич не давал Белинскому хода и отвергал его предложения, — рассказала Василиса. — В коллективе есть штатные режиссеры, которых худрук также уволил, предложил им уйти в прошлом году по сокращению штата».

По ее словам, в первые два года правления Олега Меньшикова в театре начали проводиться опыты с участием молодых режиссеров. Они набирали в свой новый спектакль актеров труппы, но в итоге постановки не выпускались. И артисты снова оставались без работы.

«А на кастинги новых постановок нас практически не звали. И приглашенным режиссерам даже негде было посмотреть актеров. Олег Евгеньевич мог рекомендовать определенных людей, но он этого не делал. Вряд ли он говорил о тех актерах, которые сейчас попали под сокращение.

По словам Василисы Пьявко, многие артисты ходили к Меньшикову и просили работу, но такие просьбы оставались без ответа.

«Пока был жив Владимир Алексеевич, в нашу сторону еще делались какие-то реверансы. Но после его ухода в прошлом году все завершилось», — отметила Василиса.

Галина Власова: «В спектакле «Демон» нас заменили на студентов»

По словам Василисы Пьявко, еще за несколько лет до этой ситуации из фойе театра исчезли несколько портретов актеров. Преимущественно тех, на кого не делались ставки.

Галина Власова призналась, что в период руководства Олега Меньшикова она сыграла в пяти постановках. Спектакль «Елизавета Бам» шел несколько лет, а потом его тоже сняли с репертуара. Последние годы она играла два спектакля «Процесс» и «Демон», с которыми связаны очень некрасивые истории.

«В постановке «Процесс», уже исчезнувшей из репертуара, принимали участие пять актеров, которых планируется уволить. А в «Демоне» нас заменили на студентов, учеников курса Олега Евгеньевича. Причем сделали это безо всякого предупреждения. Мы пришли на спектакль и узнали, что играем в последний раз, ситуация была некрасивой. О таком положении дел нам рассказал один артист. Причем не исключаю ситуации, что мы могли бы прийти и на следующий спектакль и понять, что уже не играем в нем», — сказала Галина.

По словам Власовой, разговоры о том, что из театра убирают ненужных артистов, избавляются от балласта, слишком преувеличены. Некоторых молодых парней чуть за 30 тоже постепенно начали выводить из спектаклей. Один из них – потомок известного поэта. Но даже при всех намечающихся изменениях уведомление об увольнении стало для опальных артистов полной неожиданностью.

«О предстоящем сокращении штата мы узнали случайно. Просто по законодательству нашему руководству нужно было отправить письмо о таком решении представителям профкома. А поскольку это наши коллеги, то они переправили нам его, — сообщила Галина Власова. Нам пытались подсунуть это уведомление именно в отпуске, потому что мы предпринимали попытки запрашивать документы из личных дел. В результате выяснилось, что в 2015 году нас всех понизили в категории. Многие наши мастера сцены спустились на ранг ниже. А актеры высшей категории получили первую категорию. То есть нарушения начали обнаруживаться по ходу того, как мы стали выяснять все подробности».

Василиса Пьявко: «Актерские категории были снижены с помощью хитрости»

По словам Василисы Пьявко, категории актеров были снижены с помощью хитрости. Об этом уволенные артисты написали и в недавнем письме к Александру Калягину, о котором уже говорилось выше. Приводим этот фрагмент текста без изменений.

«В 2015 году были предприняты еще более конкретные шаги, направленные на постепенную ликвидацию «андреевской» труппы. При переходе из ЕТС (Единая Тарификационная Система) в ЕКС (Единая Квалификационная Система) директор театра инициировал подписание «новых договоров» при действующих бессрочных старых. Ничего не понимая, просто поверив словам начальника отдела кадров, что «все останется по-старому», мы массово (!) подписались под новыми документами, где почти у всех, кто сейчас подпадает под увольнение, была снижена категория!»

Как отметила Пьявко, никаких уведомлений, квалификационных комиссий, разъяснений, почему у артистов меняется категория, сделано не было.

«Основанием для приказа, по которому мы вдруг обзавелись новыми должностями пониженного свойства, дирекция считает новые трудовые договоры 2015 года с нашими подписями, которые, повторим, были получены хитростью благодаря нашей же юридической безграмотности», — сказала Василиса.

По словам актрисы, причиной увольнения актеров стал тот факт, что у театра нет на них планов. Об этом было написано в уведомлении о сокращении.

Василиса Пьявко: «Олег Меньшиков предлагает модель антрепризы»

Планируется, что актеры будут официально уволены 30 сентября. На вопрос, чего вы хотите в итоге добиться, Василиса Пьявко ответила, что артисты стремятся привлечь внимание к проблемам коллектива и защитить свои трудовые права. В ближайшее время они намерены собрать большую пресс-конференцию и раскрыть все карты.

«Раньше не возникало ситуаций, чтобы из-за вкусовщины увольняли штатных актеров. Но в последнее время в московских театрах наблюдается такая тенденция. У нас же выбран путь сокращения штата, — объяснила Василиса Пьявко. Прежде всего это связано с тем, что у Олега Евгеньевича планы на других людей, которых он хочет ввести в труппу. Возможно, ему неинтересен формат традиционного театра»

По словам Василисы Пьявко, Олег Меньшиков предлагает модель, похожую на структуру театра Наций, когда есть очень маленькая постоянная труппа, и спектакли делаются на приглашенных звезд. Тогда как остальные актеры группируются вокруг этих селебритис и подыгрывают им.

«В нашем коллективе сейчас развито такое явление. Модель репертуарного театра предлагает другую историю, когда актеры, может быть, и неизвестны широкой публике, но они профессионально делают свою работу. А худрук приглашает режиссеров, которые могут максимально полно раскрыть возможности труппы, — пояснила Василиса. — А сейчас у нас практически реализуется модель антрепризы на базе государственных театров. Но такая антреприза ничем не рискует, поскольку у нее есть деньги из госбюджета и возможность приглашать разных звезд. К сожалению, современный зритель воспитан таким образом, что идет на знаменитостей, а не в театр. Такая тенденция складывается в последние годы. Но репертуарный театр еще сопротивляется ей…».

Пьявко добавила, одна из недавно введенных форм работы в Театре Ермоловой – это чтение сценариев со сцены. Как правило, на подобные читки приглашаются опять же суперзвезды – представители кино и театра. И они просто сидят и читают материал, хотя можно было бы больше привлекать внимание к спектаклям с участием талантливых, пусть и не медийных актеров, считают наши героини.

Галина Власова: «Увольняют и молодых актеров, полных сил»

«В Сети пишут, что сокращают стариков или бездарностей, но это в корне не так. Увольняют и талантливых артистов, которые полны сил, и принимали активное участие в формировании репертуара. Олег Меньшиков как работодатель обязан предоставлять работу, тем более что люди об этом просили, — сказала Галина Власова. — Для нас Театр Ермоловой — это театр-дом. А в доме хочется, чтобы тебя любили, в тебя верили, потому что это твоя семья».

Как уже говорилось выше, самой Василисе Пьявко удалось избежать увольнения. Как объяснили актрисе в отделе кадров, ее не имеют права уволить по закону, поскольку она находится на пороге пенсионного актерского возраста (до 50 лет). Но возникает вопрос: как актриса будет работать с руководством театра, когда уже вынесен весь сор из избы… И накопилось столько острых вопросов друг к другу.

«Выходить на сцену мне точно не дадут. Но здесь есть один нюанс. Мы все-таки работники государственного учреждения и по трудовому законодательству работодатель должен обеспечить нашу занятость, — отметила Василиса Пьявко. — А не приглашать понравившихся актеров, чтобы они могли делать ту работу, которую можем делать мы. Если у Олега Меньшикова другая точка зрения, то значит, ему нужно создавать свой частный театр».

По словам Василисы Пьявко, даже сейчас, когда ситуация получила широкий общественный резонанс, руководство театра предпочитает хранить молчание. А сам Олег Меньшиков в это время публикует в своем Инстаграме кадры из отпуска. На претензии опальных артистов он пока не ответил.

Напомним, о массовом увольнении актеров стало известно в конце июля благодаря Телеграм-каналу «Закулиска». Артисты рассказали журналистам разных изданий, что под удар в основном попали актеры гвардии бывшего худрука театра Владимира Андреева и актрисы старше 40 лет. В списке кандидатов на увольнение оказалась даже известная актриса, дочь Анатолия Папанова Елена.

Чуть позже Василиса Пьявко разместила у себя в Фейсбуке открытое письмо Олегу Меньшикову, где разместила суть всех претензий к нему. Но пока оно осталось без ответа. Известно, что на сегодняшний день планируется уволить 18 актеров.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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