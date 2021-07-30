Тимур Еремеев готовит спектакль с диджеем и стихами Иосифа Бродского

В проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» актеру и телеведущему Тимуру Еремееву задали вопрос, в какой театре он играет. 37-летний артист ответил, что уже давно (19 лет) служит в Театре Российской армии. Также сотрудничал с Театром наций, с Театром Вахтангова и Московским театром комедий.

А еще молодой человек готовит собственный сценический проект. Постановка должна выйти грядущей осенью в Театре антрепризы.

«Практически моноспектакль с участием диджея, который будет играть электронную музыку. Постановка, основанная на стихах Бродского, будет называться «Бродский. Синтетика». Попробуем выпустить ее осенью, в конце сентября, если, конечно, позволит общая ситуация с пандемической историей», — рассказал Еремеев.

Также он поведал, что ранее сам писал музыку для спектаклей и получал за этой деньги. Правда, актер не относился к своей композиторской деятельности серьезно.

Какими еще признаниями поделился Тимур, смотрите в новом видео Teleprogramma.pro: