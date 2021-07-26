Театр на Таганке посвятит свою новую премьеру Юрию Любимову

1 и 2 октября в Московском театре на Таганке состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», поставленного по сценарию одноименного фильма Ингмара Бергмана. Это событие будет приурочено к дню рождения основателя театра Юрия Любимова (1917–2014).

«Пресс-показ у нас будет 30 сентября, это день рождения Юрия Петровича Любимова. Для нас это серьезная дата. Это спектакль специально для старейших артистов театра, для тех, кто еще работал с Любимовым», — цитирует директора театра Ирину Апексимову ТАСС.

Главные роли исполнят народный артист России Юрий Смирнов, заслуженная артистка РФ Татьяна Сидоренко и актриса «Содружества актеров Таганки» Виктория Радунская.

Напомним, что по сюжету фильма «Земляничная поляна» (1957) стареющий профессор из Стокгольма вместе с невесткой едет на вручение докторской степени, посещая по пути места, где был молод, встречая старых знакомых. История созвучна с личностью Любимова, который до 95 лет руководил Театром на Таганке.

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