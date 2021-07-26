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Театр на Таганке посвятит свою новую премьеру Юрию Любимову

Старейшие артисты труппы готовятся поставить «Земляничную поляну» Ингмара Бергмана.

Театр на Таганке посвятит свою новую премьеру Юрию Любимову
Юрию Любимову посвятят новый спектакль Театра на Таганке. Фото: Russian Look

1 и 2 октября в Московском театре на Таганке состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», поставленного по сценарию одноименного фильма Ингмара Бергмана. Это событие будет приурочено к дню рождения основателя театра Юрия Любимова (1917–2014).

«Пресс-показ у нас будет 30 сентября, это день рождения Юрия Петровича Любимова. Для нас это серьезная дата. Это спектакль специально для старейших артистов театра, для тех, кто еще работал с Любимовым», — цитирует директора театра Ирину Апексимову ТАСС.

Главные роли исполнят народный артист России Юрий Смирнов, заслуженная артистка РФ Татьяна Сидоренко и актриса «Содружества актеров Таганки» Виктория Радунская.

Напомним, что по сюжету фильма «Земляничная поляна» (1957) стареющий профессор из Стокгольма вместе с невесткой едет на вручение докторской степени, посещая по пути места, где был молод, встречая старых знакомых. История созвучна с личностью Любимова, который до 95 лет руководил Театром на Таганке.

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