«Ничего труднее у меня в жизни не было»: Долина присоединилась к спектаклю «Суини Тодд»

65-летняя певица Лариса Долина присоединилась к труппе Театра на Таганке в музыкальной постановке «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Народная артистка РФ исполнит партию Ловетт, возлюбленной главного героя. В новом интервью она призналась, что для нее это очень сложный проект. И дело не в том, что нужно влиться в уже готовый спектакль, а в сложности самого материала.

«Невероятная музыка Стивена Сондхайма, тяжелейшая вокальная партия. Ничего труднее у меня в жизни не было, — цитирует Долину издание 7days. — Мою вокальную партию я репетировала на протяжении двух месяцев по шесть-восемь часов ежедневно. У меня главная женская роль, и два с половиной часа я практически не схожу со сцены».

Ближайшие спектакли «Суини Тодд» с участием певицы пройдут 10, 11 и 12 августа. А дальнейшие показы запланированы уже на октябрь.

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Кстати, сейчас Театром на Таганке руководит Ирина Апексимова — троюродная сестра Долиной. Певица предложила родственнице поставить для нее чисто драматический спектакль, без музыки. Посмотрим, что из этого выйдет.

Также в планах у Долиной восстановить свой мюзикл «Любовь и шпионаж» и вернуть на российскую сцену мюзикл «Чикаго».

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