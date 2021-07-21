Скандал на сцене: актрисы Театра им. Ермоловой грозятся разобраться с Меньшиковым

Художественным руководителем Театра им. Ермоловой вот уже девять лет является Олег Меньшиков. Ранее он был и директором, но теперь это кресло занимает бывший главбух Сергей Кузоятов. С 20 июля все актеры отправились в отпуск, но некоторые из них на сцену больше не вернутся. Под сокращение попали 22 артиста якобы в связи со сложной экономической ситуацией.

«Заслуженных, народных и возрастных (кому за 70 лет) не тронули, даже если они не играют. Под сокращение попали актеры, которые служат в театре по 30-40 лет и даже больше, которым осталось год или два до пенсии. Куда они теперь устроятся? Попал актер, у которого четверо детей. Он многодетный отец, о чем наша администрация скорее всего просто не знает. Так что ситуация не только несправедливая, но и не совсем законная», — цитирует «Комсомольская правда» актрису, которая пожелала не называть своего имени.

Она считает, что Меньшиков был обязан обеспечить штатных актеров работой. Однако худрук отмечал, что занятость артистов зависит не от него, а от режиссеров.

«У нас больше половины артистов, которые заняты и играют в спектаклях, — это приглашенные Олегом Евгеньевичем. Ладно бы они были звездами. В основном — никому неизвестная молодежь. Получается, что штатные сидят без работы на голом окладе — 20-30 тысяч рублей. А в спектаклях играют люди, работающие по срочным договорам. И ставка у них гораздо больше, чем у нас. Это к вопросу о «сложной экономической ситуации», на которую ссылается руководство», — добавила актриса.

Сдаваться «уволенные» сотрудники театра не собираются. Они планируют собрать пресс-конференцию и даже идти в суд.

Смотрите также: