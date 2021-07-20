Театр Ермоловой готовит спектакль с Меньшиковым, Петровым, Бортич и Лапенко

В июле в московском Театре имени Ермоловой начались репетиции нового спектакля «Двенадцатая ночь, или все что угодно». Премьера постановки назначена на октябрь, и ее стоит ждать — хотя бы из-за актерского состава. Он включает в себя несколько актерских поколений, и, кроме основной труппы театра, в проекте задействованы приглашенные артисты.

В репетициях принимает участие Олег Меньшиков. С ним свои роли готовят Антон Лапенко, Александра Бортич, Стася Милославская, Александр Петров, Андрей Мартынов и Антон Колесников.

«Шекспировская пьеса очень яркая и актерская в хорошем смысле, — цитирует режиссера спектакля Олега Долина журнал «Театр». — Это пьеса, которая невозможна без игры, она даже построена вокруг множества персонажей, и у каждого из них — невероятная ситуация и история, которая разворачивается прямо на наших глазах».

Добавим, что этот режиссер поставил спектакли «Женщина-змея» в Театре на Малой Бронной, «Лекарь поневоле» и «Снегурочка» в Театре Наций, оперу «Маленький трубочист» в Большом театре и «Зобеиду» в РАМТе.

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