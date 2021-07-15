БДТ имени Товстоногова откроет новый театральный сезон гастролями в Москве

Петербуржцы привезут в столицу семь спектаклей.

Приезд Большого драматического театра имени Товстоногова в Москву каждую осень уже стал традицией. Но в 2021 году эти гастроли будут весьма масштабные.

«На этот раз мы привозим самую большую программу за последние годы и на это есть свои основания: до ноября историческое здание театра закрыто на ремонт. Это стало поводом открыть новый, 104-й сезон БДТ в Москве, показав единым блоком внушительную часть нашего современного репертуара», — говорит художественный руководитель труппы Андрей Могучий.

На сайте БДТ имеется полная афиша московских спектаклей.

13 и 15 сентября в театре «Современник» покажут «Волнение» Ивана Вырыпаева с Алисой Фрейндлих в главной роли.

14 и 15 сентября там же, но на второй сцене, зрители увидят нестандартный танцевальный спектакль «Несолнечный город».

17 и 18 сентября в «Современнике» будут представлены спектакль Андрея Могучего по пьесе Ивана Вырыпаева «Пьяные» и постановка бельгийца Яна Фабра «Ночной писатель», в которой играет Александр Молочников.

больше по теме Московские театры собираются ввести посещение только по QR-коду В некоторых учреждениях культуры эта мера уже введена.

21 сентября на сцене МХТ имени Чехова можно будет увидеть спектакль Андрея Могучего «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева.

24–26 сентября на сцене Театра имени Пушкина москвичам покажут премьеру спектакля «Джульетта» по нетленному произведению Шекспира.

А 22–24 октября в «Гоголь-центре» будет представлена постановка Андрея Могучего «Что делать» по мотивам знаменитого романа Чернышевского.

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