В Сети покажут четыре сказки Пушкина в одном спектакле

Почему бы вечер пятницы, 16 июля, не провести с детьми? Как раз тогда Государственный Пушкинский театральный центр (Санкт-Петербург) будет транслировать в Сети спектакль «Сказка о золотом петушке». Вот только это не обычная постановка — в нее вошли сразу четыре произведения Александра Пушкина. Зрители увидят также знакомые с детства истории о золотой рыбке, попе и его работнике Балде и сказку о медведихе.

«Спектакль понравится взрослым и детям: своей легкостью и одновременно глубиной он зовет зрителя и посмеяться, и задуматься о тайне пушкинского слова», — говорят создатели постановки из «Пушкинской школы Владимира Рецептера».

В сказках заняты Екатерина Вишневская, Анна Дулова и другие актеры, которые меняют роли от одного сюжета к другому. Стоит отметить экстравагантные костюмы персонажей.

Видеотрансляция спектакля состоится 16 июля на портале «Культура.РФ». Начало — в 19 часов.

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