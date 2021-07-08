Спектаклю «Юнона» и «Авось» — 40 лет: «Ленком» отпразднует юбилей культовой постановки

8 июля 1981 года в театре «Ленком» состоялся первый показ легендарного спектакля «Юнона» и «Авось». С той памятной даты прошло 40 лет. В этом году труппа торжественно отметит юбилей постановки. Правда, не летом, а в октябре, так как официальная премьера прошла 20 октября 1981-го.

Напомним, что четыре десятилетия назад режиссер Марк Захаров и сценограф Олег Шейнцис создали абсолютно новаторский для того времени спектакль на текст Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова. Хореографию поставил известный балетмейстер Владимир Васильев.

Роль графа Резанова стала культовой для актера Николая Караченцова, который исполнял ее без дублера почти четверть века. Позже его место занял Виктор Раков. В наши дни в главной мужской роли спектакля блистают Дмитрий Певцов, Семен Шкаликов и Игорь Миркурбанов. Первой в образе Кончиты заблистала актриса Елена Шанина. Затем девушку играли Алена Хмельницкая, Инна Пиварс, Анна Большова, Алла Юганова, Анна Зайкова. Сейчас роль закреплена за Александрой Волковой и Аленой Митрошиной.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, за 40 лет было дана более 1700 спектаклей «Юнона» и «Авось». Его играли во Франции, Германии, Америке, Израиле и других странах.

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