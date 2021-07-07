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Московские театры собираются ввести посещение только по QR-коду

В некоторых учреждениях культуры эта мера уже введена.

Московские театры собираются ввести посещение только по QR-коду
Без QR-кода москвичу теперь никуда... Фото: globallookpress.com

В Москве вслед за ресторанами проход по QR-коду могут ввести и театры. В частности, «Ленком», «Студия театрального искусства», Театр на Бронной и «Мастерская Петра Фоменко» уже озвучили подобные планы на новый сезон.

Большой театр предъявит посетителям подобное требование уже в конце июля — во время гастролей Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Одновременно с купленным билетом посетители должны будут предъявить документ, удостоверяющий личность, и QR-код.

Как передает журнал «Театр», московское правительство не обязало худруков столичных трупп вводить подобную систему контроля. Однако многие руководители театров горячо поддержали идею QR-кодов, надеясь, что эта мера вернет стопроцентную рассадку в залах. В их числе и известный режиссер Константин Богомолов.

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