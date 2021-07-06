«Бесами» по современности: Театр Ленсовета представит спектакль по Достоевскому

В постановке заняты Кирилл Нагиев и другие молодые актеры.

В петербургском Театре имени Ленсовета готовятся к премьере спектакля «Бесы» по роману Федора Достоевского. Как отмечают создатели постановки, она будет весьма близка к тексту произведения и состоять из трех актов. Однако при этом труппа надеется, что ей удастся высказаться о современном времени и его проблемах.

«Человек рождается божьим велением, пишет Достоевский, но уходит из жизни сообразно тому, во что он верит. Конец непременно будет. Достанет ли сил сопротивляться? Или нужно примириться? Как принять неизбежное? Опираясь на собственные чувства или доверяя ближнему? Как сохранить достоинство, как не подчиниться страху? Как не жить в страхе? Возможно ли это? Как уберечь свою душу? И есть ли она, душа?» — задается вопросами режиссер спектакля Алексей Слюсарчук.

В постановке собран интересный ансамбль молодых актеров: Никита Волков, Иван Батарев, Александр Крымов, Владислав Ставропольцев, Алена Баркова, Илья Дель, Кирилл Нагиев и другие.

Первые показы запланированы на 16, 17 и 18 июля. Далее спектакль вернется на сцену 18 сентября и 17 октября. Добавим, что он посвящен 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

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