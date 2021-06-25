«Получился спектакль-праздник»: Безруков рассказал о новой постановке «Казанова. Ars Vivendi»

В Московском губернском театре поставили спектакль «Казанова. Ars Vivendi». Его официальная премьера состоится осенью, но первые показы уже идут. Художественный руководитель труппы Сергей Безруков сыграл в постановке главную роль — итальянского ученого Джакомо Казанову, который приехал в Россию в эпоху Екатерины Второй. Жена актера Анна Матисон выступила художником по костюмам и создала на сцене практически оперную картинку. Об этом исполнитель роли великого ловеласа рассказал в новом интервью.

«Уже сейчас можно сказать, что получился спектакль-праздник, комедия с замечательным горинским юмором, который я очень люблю, — цитирует Безрукова «Теленеделя». — Это абсолютная опера, очень масштабная, зрелищная, в ней много юмора, острословия и того, что попадает в нас сегодняшних. И самое главное, что это комедия, после просмотра которой люди могут уйти с хорошим послевкусием. Нам всем сейчас этого очень не хватает в жизни — хорошего послевкусия, когда ты просто отдыхаешь душой, а потом идешь домой с хорошим настроением».

Как говорится на сайте театра, Безрукову удалось найти свежую трактовку давно знакомого всем персонажа. Герой оказывается не так прост: он не какой-нибудь ловелас и пройдоха — он оказывается благородным джентльменом, заботящимся о чести женщин, хорошим другом и мужчиной, способным на настоящую любовь.

В спектакле задействованы Екатерина Климова и Зоя Бербер. Ближайшие показы состоятся 29 июля, 27 и 28 августа, 21 сентября, 11 и 20 октября.

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