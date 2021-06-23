После откровений о домогательствах Елена Проклова переживет подобную историю на сцене

Елена Проклова, имя которой совсем недавно не сходило с новостных лет из-за откровений о домогательствах, получила роль в постановке Why not, которую готовит «Театриум Терезы Дуровой» в Москве.

Вместе с Прокловой на сцену выйдут Александр Яцко, Александр Головин, Мирослава Карпович, Иван Николаев, Татьяна Правниченко. В центре сюжета — история провинциалки Лизы, которая оказалась в гуще событий богемной жизни Москвы. Девушка хранит в сердце мечту — найти свою любовь, но сделать это в хитросплетениях столичного светского общества очень нелегко.

«Создатели спектакля отважно рассуждают на сложные, а порой и провокационные темы: как страшно, когда единственной функцией становится именно обладание. Неважно чем — бриллиантами, неограниченной властью или молодым телом. Чем-то, что лишний раз свяжет тебя с реальностью и подчеркнет твое существование», — говорится на сайте театра.

Елена Проклова исполнит роль бизнес-леди: свободной, оторванной, живущей на полную катушку особы.

«Очень интересная и необычная для меня роль. Она давалась мне очень сложно, но на сегодняшний день я могу сказать, что все получилось», — поделилась с ФАН Елена Проклова.

Премьера спектакля запланирована на 21 июля. Изначально постановку хотели представить зрителю в сентябре 2020 года, но все остановилось из-за пандемии.

Скандал в который оказалась вовлечена Проклова, разразился весной 2021 года. Актриса призналась, что в молодости к ней приставал известный актер и режиссер. В Сети очень скоро пришли к выводу, что речь идет об Олеге Табакове. Одни вступились за актрису, а другие уверены, что она решилась на такое заявление в попытке привлечь к себе внимание и заработать денег, сообщает телеканал «360».

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