Летом в Москве появится целый квартал Буэнос-Айреса

Проект «Танго Театр» превратил одно из зданий столицы и его окрестности в маленький кусочек Южной Америки.

Этим летом у москвичей появится возможность посетить Буэнос-Айрес, причем без перелетов и тестов на коронавирус. Южная Америка сама пришла в российскую столицу в виде нового иммерсивного проекта «Танго Театр».

С 18 июня и до конца августа театр «Золотое кольцо» на севере Москвы выбран площадкой для показа спектакля «Биение. Сердце. Биение». Но организаторы не просто нашли место для постановки — они создали в нем целое пространство, напоминающее аргентинские улицы. Для этого прямо в зрительном зале расставлены столики, на которых гости смогут попробовать аутентичные закуски и вино. Внутри и вокруг помещения театра построены роскошные декорации настоящего квартала Буэнос-Айреса, помогающие создать настроение аргентинской милонги.

В самом танцевальном спектакле задействованы лучшие танцоры танго – чемпионы мира, России и Европы, участники и призеры мировых чемпионатов, звезды телепроекта «Танцы на ТНТ», которым аккомпанирует живой оркестр. После каждой постановки зрителей ждут уроки танго от профессиональных преподавателей, которые, вместе с закусками и вином, входят в стоимость билетов. А если погода позволит, то в конце представления двери театра распахнутся и для всех гостей начнется настоящая уличная милонга, как в самом сердце Буэнос-Айреса.

Ближайшие показы спектакля намечены на 18, 19, 24, 25 и 26 июня.

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