Театр Армии представит спектакль «Не может быть!» по произведениям Зощенко

Постановка будет перекликаться с фильмом Гайдая, но ее действие развернется в современные дни.

29 и 30 июня, а также 7 и 8 июля, в Театре Российской армии состоятся премьерные показы спектакля «Не может быть!». В основу постановки легли три произведения Михаила Зощенко — рассказы «Преступление и наказание», «Забавное приключение» и пьеса «Свадьба», — по которым в 1975 году кинорежиссер Леонид Гайдай выпустил комедию «Не может быть!».

Как отметили в театре, действие спектакля развернется в наши дни — на съемочной площадке фильма по произведениям Зощенко. Соответственно, на сцене будут не только персонажи, созданные писателем, но и члены съемочной группы. То есть три новеллы будут показаны зрителям через призму создания кино.

«В это непростое время, когда все устали от пандемии, нам было важно выпустить такой спектакль: яркий, духоподъемный и полный доброго юмора и надежды. «Не может быть» — пример зрительского театра в самом лучшем смысле слова», — говорит директор Театра Армии Иван Чурсин.

Известно, что в постановке занято 44 артиста, в том числе Ольга Богданова, Артем Каминский, Михаил Полицеймако и другие. Также в проекте задействованы Мария Порошина и Вячеслав Разбегаев.

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