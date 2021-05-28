«Непростое открытие»: Александр Молочников поставит балет «Чайка» в Большом театре

Популярный молодой режиссер Александр Молочников снова сотрудничает с Большим театром. 29-летний постановщик готовится представить зрителям балет «Чайка», премьера которого намечена на 1 июля 2021 года.

Другие руководители спектакля тоже являются молодыми людьми. Композитором выступил Илья Демуцкий, а хореографом — Юрий Посохов. Оба ранее работали над балетами Большого «Герой нашего времени» и «Нуреев» с режиссером Кириллом Серебренниковым.

«Главный в балете, конечно, хореограф. Он царь и бог. Признаюсь честно, изначально для меня это не было очевидно. И это было непростое открытие, — цитирует Молочникова журнал «Театрал». — Нужно, чувствуя магистральную линию хореографа, только аккуратно дополнять и корректировать то, что он делает, не давая ему отойти от либретто».

В сторис у режиссера уже появились кадры, как он работает с артистами балета.

Добавим, что Александр уже работал с Большим театром: в 2019 году поставил оперу «Телефон. Медиум».

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