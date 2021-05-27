«Будет что-то новомодное»: дочь Куценко сыграет со звездным отцом в его новом спектакле

Актриса Мария Порошина рассказала о совместном театральном проекте своего бывшего мужа Гоши Куценко и их совместной дочери Полины, которой уже 25 лет. Напомним, девушка пошла по стопам родителей и окончила Щукинское училище. На ее счету уже есть несколько ролей в спектаклях и на экране.

«У ее папы Гоши Куценко есть интересная пьеса, которую уже начали репетировать, и там будут участвовать Полина и ее молодой человек Ян, который окончил режиссерский факультет Щукинского училища. Говорят, будет что-то новомодное и смешное, — поделилась Порошина с изданием Wday. — Правда, из-за жесткого съемочного графика Гоши репетиции откладывались, но, надеюсь, скоро спектакль выйдет. Куценко исполнит там одну из главных ролей».

Мария призналась, что довольна тем, как ее старшая дочь идет своей дорогой. 47-летняя актриса прекрасно понимает, что девушку будут сравнивать со звездными матерью и отцом, и заявляет, что Полина очень способная артистка. Такой вывод она сделала посмотрев на свою дочь в различных спектаклях, например, в постановках «ДО+ВЛА=ТОВ» (ставится на разных сценах) и «Lе Тартюф» (Театр на Таганке).

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