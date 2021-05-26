Семен Стругачев сыграет итальянского афериста в новом спектакле

10 и 11 июня в петербургском Театре имени Ленсовета пройдет премьера комедийного спектакля «Синьор из высшего общества». Режиссер постановки Дамир Салимзянов сам перевел популярную итальянскую пьесу на русский язык и готов представить ее отечественным зрителям.

Главный герой — неаполитанский аферист Леонидо Папагатто — ходит на публичные светские мероприятия и, используя свое обаяние, усыпляет бдительность богатых гостей. Мужчина пускает пыль в глаза, чтобы тайком стащить со столов дорогие деликатесы, продать их и обеспечить свою семью. Но актерский талант мошенника давно уже вышел за пределы вопросов выживания. Весь мир, все окружающие, люди давно стали для него театром. Естественно, в какой-то момент синьор Папагатто заигрался и попал впросак.

«Мне интересно вместе с артистами сделать из этой комедии положений настоящую рождественскую сказку для взрослых. Внутри азартной, вышедшей из-под контроля аферы герой вспоминает о том, ради чего он когда-то стал мошенником, – о семье», — говорит режиссер.

Известно, что главную роль сыграет народный артист России Семен Стругачев, он же Лева Соловейчик из «Особенности национальной охоты» и криминалист Черныга из сериала «Убойная сила».

Предпремьерый показ состоится 9 июня, зрители смогут увидеть комедию 10 и 11 числа, а также 4 июля.

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