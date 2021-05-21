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В театре «Модерн» поставили спектакль о любви с живой музыкой и вокалом

Актеры труппы играют каждый по несколько ролей.

В театре «Модерн» поставили спектакль о любви с живой музыкой и вокалом
Спектакль «#Хочунемогу». Фото: modern-theatre.ru

В мае в Московском драматическом театре «Модерн» состоялась премьера спектакля «#Хочунемогу» по пьесе Елены Исаевой «Я боюсь любви». По словам авторов, постановка представляет собой вереницу влюбленностей и расставаний в бесконечном поиске идеала и страхе полюбить всерьез.

В проекте заняты заслуженные артистки России Маргарита Шилова и Анастасия Светлова, Сергей Аронин (он же режиссер и композитор спектакля), Леонид Трегуб и другие актеры. Каждый из них играет по несколько ролей, поэтому всего в истории набралось аж 50 персонажей. Зрителям обещают живую музыку и вокал в исполнении труппы театра. Пока артисты репетировали постановку, у них даже образовался собственный музыкальный коллектив.

Ближайшие показы пройдут 23 мая и 8 июля.

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