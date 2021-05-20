«Вот дал же бог партнера»: Климова пригласила зрителей на спектакль, чтобы поздравить Куценко

Актриса обратилась к своему партнеру по «Любовным письмам» в его день рождения.

20 мая день рождения отмечает популярный российский актер Гоша Куценко. В 2021 году ему исполнилось 54 года. Артист принимает поздравления от своих коллег, но самые теплые звучать именно от тех, с кем мужчине довелось работать. Вот, например, актриса Екатерина Климова очень трогательно поздравила своего коллегу по спектаклю «Любовные письма» (Love Letters).

«Вот, дал же бог партнера мне такого! И талантливый, и чуткий, и добрый, и красивый! Спасибо тебе за то, что ты такой, какой есть! С днем рождения, Гоша! Будь здоров, я тебя обожаю!» — написала артистка в Instagram, опубликовав милое закулисное фото, на котором Куценко целует ее в нос.

Климова отметила, что зрители тоже имеют возможность поздравить актера. Она пригласила их на спектакль «Любовные письма», который пройдет 22 мая в Театре имени Пушкина. Звезда предложила поклонникам принести цветы и подарки и вместе с ней «поймать» Куценко, чтобы поздравить.

Добавим, что следующие показы данной постановки состоятся только 14 и 27 июля.

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