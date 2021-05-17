В МХТ имени Чехова зрителям прочтут малоизвестную пьесу Булгакова «Адам и Ева»

15 мая Московский художественный театр имени Чехова отметил 130-летие своего важнейшего автора — Михаила Булгакова. За всю историю МХТ поставил на сцене 13 спектаклей по его произведениям.

И вот 29 мая труппа собирается познакомить своих зрителей с еще одной пьесой Булгакова, которая широкой публике почти не известна. На Малой сцене, в рамках цикла мхатовских вечеров «Память места» пройдет чтение булгаковских «Адама и Евы».

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Эта пьеса была написана автором в 1931 году — в период запрета на его творчество, когда названия его произведений вымарывались из театральных афиш. При жизни писателя она не печаталась и до сих пор практически не имеет истории постановок. Артисты МХТ считают, что это произведение должно прозвучать в стенах родного театра Булгакова, хотя бы в формате читки.

Режиссер — Марина Брусникина. В вечере примут участие актеры Игорь Хрипунов, Елизавета Ермакова, Ольга Литвинова, Янина Колесниченко, Валерий Трошин и другие.

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