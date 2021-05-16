«Это обычный режим»: худрук «Современника» пролил свет на уход Дроздовой

Актриса Ольга Дроздова ушла из «Современника». В театре она прослужила 32 года, а решение приняла накануне. Об этом сообщил в своем Instagram ее муж, Дмитрий Певцов. По словам актера, Ольга будет заниматься воспитанием 13-летнего сына Елисея, у которого сейчас сложный подростковый период, а также продолжит работать в ВУЗе.

Публика по-разному восприняла эту новость. Так, например, Станислав Садальский отмечал ранее, что Дроздова приняла такое решение из-за хаоса в театре после смерти Галины Волчек. Михаил Жигалов, который ныне выступает на сцене «Современника» в качестве приглашенного актера, как пишет ФАН, и вовсе не знает о том, что происходит внутри труппы. Свет на ситуацию пролил худрук театра Виктор Рыжаков.

«Что она, умерла, что ли, чтобы с ней прощаться? Она здоровый, нормальный человек. Мы с ней не прощаемся. Это жизненные обстоятельства, которые сегодня требуют такого режима. Театр с ней сотрудничал, сотрудничает и будет сотрудничать. Она прекрасная актриса, прекрасный человек», — цитирует Рыжакова ФАН.

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