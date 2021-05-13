«Новая опера» поставит на сцене два произведения, которые еще не звучали в России

В московском театре «Новая опера» объявили планы на следующий сезон. Среди них значатся постановки еще никогда не шедших на российской сцене опер «Мертвый город» Эриха Вольфганга Корнгольда и «Стиффелио» Джузеппе Верди. Новое направление коллективу задаст Валентин Урюпин, который со следующего сезона станет главным дирижером театра.

«Валентин Урюпин — знаток современной музыки XX-XXI веков, и потому для своей первой постановки в «Новой опере» в качестве музыкального руководителя он выбрал произведение Эриха Вольфганга Корнгольда. Волна интереса к этому композитору совсем недавно докатилась до нашей страны», — цитирует директора театра Антона Гетьмана ТАСС.

Опера «Мертвый город» 1920 года еще при жизни автора имела большой успех в Европе, но политические события в Европе не дали развернуться таланту композитора. Он бежал в США и стал там известен как пионер саундтреков в кино. Его масштабными произведениями для сцены европейская публика вновь заинтересовалась лишь несколько лет назад, и теперь их услышит и Россия. Премьера запланирована на 14 апреля 2022 года.

А за ней последует еще одна новая постановка — опера Верди «Стиффелио» 1850 года. В свое время она не смогла прогреметь из-за церковной цензуры. Это история о женатом священнике, который простил супруге ее неверность. Композитору пришлось кардинально переработать ее в другое сочинение, но спустя столетие были найдены его оригинальные рукописи. В 2020 году на Крещенском фестивале «Новой оперы» данное произведение было исполнено в рамках концерта. Теперь же для зрителей будет подготовлен полноценный спектакль, премьера которого запланирована на 8 июля 2022-го.

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