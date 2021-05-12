Стычкин сыграет Левшу в спектакле Театра Наций по повести Николая Лескова

21 мая на сцене Театра Наций состоится премьера спектакля «Левша» по повести Николая Лескова. Режиссер Максим Диденко решил покопаться в природе русского бессознательного, той самой иррациональной силе, которая на протяжении всей истории движет Россией.

«По жанру – это борщ, а по сути – исследование феномена русской хтони, — говорит постановщик. — Мы вместе с художником Машей Трегубовой долго думали и создали на сцене некую нейронную сеть, где любой элемент может вызвать самые непредсказуемые последствия. Драматург Валерий Печейкин написал интересные монологи для Левши, а текст самого произведения Лескова мы решили дать в виде подписей к картинкам на экране. И между всем этим должна возникнуть настоящая полифония».

У спектакля интересный актерский состав. На роль танцующей стальной блохи были приглашены прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и прима-балерина Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Шевцова. Роль главного умельца Левши репетируют киноактеры Евгений Стычкин и Александр Якин.

Премьерные показы состоятся 21, 22, 23 и 24 мая.

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