В РАМТе поставили психоделическую сказку для взрослых по рассказам о 90-х

Новый спектакль «Сны моего отца» не рекомендуется для зрителей с повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата.

В Российском академическом молодежном театре открылась продажа билетов на новый спектакль «Сны моего отца». Режиссер Егор Перегудов перенес поставил сюжеты рассказов современного писателя-математика Романа Михайлова. Получилась психоделическая сказка для взрослых, в которой игровое пространство не ограничивается сценой, оно перетекает в зал, разрушая привычное понятие спектакля. Настолько, что данная премьера не рекомендуется для зрителей с повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата.

«В рассказах Михайлова, написанных про 90-е, есть точное ощущение размытой реальности человека в информационном обществе. Ты никогда не знаешь точно, что происходит, ты лишь объект информационной атаки. И чтобы как-то выжить в этой абсурдности, любым способом пытаешься очертить границы реальности. В спектакле мы берем очень разные театральные формы, чтобы эти границы найти», — говорит главный режиссер РАМТ Егор Перегудов.

В постановке заняты актеры Максим Керин, Владимир Василенко, Денис Шведов, Дмитрий Кривощапов, Олег Зима и другие. Добавим, что жанр спектакля определен как «диорама безумия».

Премьерные показы состоятся 14 и 25 мая, а также 2, 11 и 24 июня.

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