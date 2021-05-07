«Очень крутая философская история»: Прилучный описал свой спектакль с Карпович

Актер Павел Прилучный выпустил военный фильм «Девятаев». Но как обстоят его дела с театром, который гораздо медленнее, чем кино, восстанавливается после пандемии? Отвечая на этот вопрос, 33-летний артист напомнил, что перед самым карантином они с Мирославой Карпович и Александром Обласовым выпустили спектакль «Косметика врага».

«Сейчас мы его обкатываем по Москве и России. Современная драматургия, очень крутая философская история, которая раскрывается ближе к концу спектакля», — описал постановку актер в интервью «Теленеделе».

Это история о пассажирах, которые ждут отложенный авиарейс и никак не могут успокоить одного болтливого попутчика, которого как раз играет Павел. А, тем временем, заговаривать с этим человеком не стоит, ведь он может разрушить жизнь героев.

Также Прилучного можно увидеть в комедийном спектакле «Авантюристы поневоле». По словам мужчины, он был сыгран уже 160 раз, и зрители смотрят его с удовольствием. К осени Павел планирует возобновить полноценную гастрольную деятельность, если все ограничения по коронавирусу будут сняты.

Ближайшие даты спектаклей в Театриуме на Серпуховке:

«Косметика врага» — 11 июля, 12 августа, 23 сентября;

«Авантюристы поневоле» — 8 июля, 8 августа, 11 сентября.

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