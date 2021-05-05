В Театре Вахтангова грядет премьера спектакля «Саломея»

8 и 10 мая на Новой сцене Театра Вахтангова состоятся премьерные показы спектакля «Саломея» по пьесе Оскара Уайльда. Новозаветный сюжет воплотила режиссер Гульназ Балпеисова.

«Поиск искренности в том, что давно заклеймили пошлостью, возврат к романтизму и романтичности — спектакль об этом. Он — своего рода индульгенция на запрещенный прагматичным сознанием избыток чувств. Хладнокровие и равнодушие вступает в схватку с наивной верой в чудеса, в невидимых богов и духов», — говорит о своем творении постановщица.

Заглавную роль сыграла актриса Мария Бердинских. Также в спектакле задействованы Максим Севриновский, Ольга Тумайкина, Денис Бондаренко и другие артисты.

На майские постановки билеты уже раскуплены, но на 5 и 21 июня продажа еще открыта.

Напомним, по сюжету пьесы страстная дочь царя Саломея влюбляется в заключенного в тюрьме пророка и хочет поцеловать его, но благочестивый муж гонит ее прочь. Тогда девушка заставляет отца казнить узника и отдать ей его голову. Получив желаемое, она продолжает признаваться казненному в любви, чем вызывают ужас у всех вокруг.

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