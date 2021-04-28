Мария Аронова с сыном разыграли «Мертвые души» на двоих

27 апреля в Театре Вахтангова начались показы нового спектакля «Мертвые души». На сцене всего два артиста — Мария Аронова и ее сын Владислав Гандрабура. Они меняют костюмы и маски, превращаясь в разных персонажей великого гоголевского произведения.

Режиссер Владимир Иванов назвал свою постановку галопадом в двух действиях. Изначально это слово даже планировалось вынести в название.

«Галопад – особая пляска, в которой кавалер с дамой, обняв друг друга, скачут оба вместе. В этой фразе, в этом определении смысл и квинтэссенция идеи нашего спектакля, который станет гимном актерству, театру. Это главное, так как Гоголь бездонен, это невероятный автор, и мы понимаем, что можем показать только одну его сторону», — говорит постановщик.

Увидеть, как парная пляска может отразить великую поэму, зрители смогут 28 апреля, 6, 13 и 24 мая, 2, 18 и 25 июня, а также 3 июля. Начало показов — 19 часов.

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