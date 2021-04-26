Детективный сюжет, звезды «Голоса» и рэп: создатель «Юноны» и «Авось» выпустил новую оперу

Автор известных рок-опер «Юнона» и «Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Алексей Рыбников готов представить зрителям свою новую работу по мотивам романа «Война и мир» — современную оперу-драму «Le prince André. Князь Андрей Болконский». Произведение посвящено знаковому герою Льва Толстого — с момента его появления в салоне Анны Шерер и до последних минут жизни после смертельного ранения в битве под Бородино.

Знаменитый композитор признается, что идею спектакля по роману Толстого ему подсказала одна поэтесса еще 18 лет назад. А когда началась пандемия, и 75-летнего мужчину заперли на даче, она за два месяца сочинил произведение в двух актах с практически детективным сюжетом. В него вошли отрывки не только из «Войны и мира», но и мемуаров Наполеона, и манифеста Александра I.

Полсотни персонажей оперы говорят и поют на двух языках — французском и русском. Некоторые сцены представляют собой большие хореографические композиции. В произведении можно будет услышать рок-вокал, бельканто и даже рэп.

В актерский состав вошли не только оперные певцы и поющие актеры драмы, но и молодые артисты, известные широкой публике по участию в шоу «Голос». Премьерные показы состоятся в московском театра Et Cetera 18 и 19 мая.

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