Евгений Цыганов сыграет театрального режиссера накануне большой премьеры

29 апреля в «Мастерской Петра Фоменко» состоится премьера спектакля со сложным названием «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Режиссер Дмитрий Крымов попытался встроить в сюжет известной оперы обстоятельства жизни ее постановщика и переместить фокус с музыки на человеческие и производственные отношения людей театра. Сам он называет свою новую работу «театральной сказкой».

По сюжету, некий режиссер ставит оперу Моцарта, и уже завтра у него премьера. Но вдруг в этой напряженной атмосфере происходит убийство, которое грозит сорвать спектакль.

«А кончится все хорошо, хотя вначале ничто не будет этого предвещать. Ну, как и положено в сказке», — говорит Крымов.

Главную роль в постановке исполнит 42-летний актер Евгений Цыганов («Неадекватные люди» «Битва за Севастополь», «Цой»).

Показы состоятся 29 и 30 апреля, а также 1, 8, 14 и 25 мая.

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